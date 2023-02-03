Amasra’da 42 işçinin öldüğü maden faciasında iddianame kabul edildi

Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK’ya ait maden ocağında 42 işçinin hayatını kaybetmesi 10 işçinin de yaralanmasına neden olan patlamayanın ardından hazırlanan iddianame Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Geçen yıl 14 Ekim günü Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 42 maden işçisi hayatını kaybederken 10 işçi de yaralandı. Patlamanın ardından başlatılan adli süreçte aralarında müessese müdürünün de bulunduğu 8’i tutuklu 23 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tutuklu sanık müessese müdürü Cihat Özdemir’in yanı sıra işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural hakkında 42’şer kez "Olası kasıtla öldürme" suçundan bin 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 4’ü tutuklu 19 şüpheli hakkında da “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Öte yandan iddianamede patlamanın gerçekleştiği bölümde bulunan fanın çalışmadığı, tedbir ve tamir işlemleri yapılmadan patlatma yapıldığı yer aldı. 4 yıl önceki eksikliklerin raporda yer almasına rağmen giderilmediği ve mevzuata aykırı olduğu da iddianameye girdi. Metan gazının patlama anına kadar yüzde 1 ikaz seviyesini 85 kez geçtiği, yüzde 1,5 alarm seviyesini de 5 kez geçtiği iddianamede yer aldı. İddianamede çok sayıdaki alarm ve ikaz seviyesine rağmen tedbirlerin alınmadığına yer verildi.