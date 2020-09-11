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Amanoslar’da terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi
YILDIRIM-5 AMANOSLAR OPERASYONLARINDA PKK’ YA AİT YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş 11.09.2020, 11:53
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"Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu"nda bölücü terör örgütünün kullandığı tespit edilen sığınak ve mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklara operasyon düzenlendi. Özel Harekat ve Komando timlerinin katıldığı operasyonda mağara ve sığınaklarda yapılan aramada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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