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Amanoslar’da terör örgütüne ait piyade tüfeği ele geçirildi

HATAY'DA, AMANOS DAĞLARINDA JANDARMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 1 ADET M-16 PİYADE TÜFEĞİ İLE DOLU 6 ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 30.10.2020, 14:12
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Amanoslar’da terör örgütüne ait piyade tüfeği ele geçirildi

Hatay’da, Amanos Dağlarında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 adet M-16 piyade tüfeği ile dolu 6 şarjör ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hatay ve Van’da düzenlenen operasyonlarda örgüte ait mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos Dağları’nda terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği, dolu 6 şarjör, 30 elektrikli fünye, 2 terörist kıyafeti ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildi.

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