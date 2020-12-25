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Amanoslar’da PKK’ya ait sığınak bulundu
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 Amanoslar operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak bulundu. Ekipler, sığınakta ele geçirilen mermilerle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Soylu’ya destek verdi.
Asayiş 25.12.2020, 15:10
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 Amanoslar operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak bulundu. Ekipler, sığınakta ele geçirilen mermilerle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Soylu’ya destek verdi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım-5 operasyonu kapsamında ara, bul ve yok et taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde patlayıcı madde, mühimmat ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.Öte yandan, sığınakta ele geçirilen mermilerle "ohh ohh" yazan ekipler İçişleri Bakanı Soylu’nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.
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