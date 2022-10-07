Amanoslar’da çok miktarda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Amanoslar’da ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 32 kilogram C4, 45 kilogram amonyum nitrat, 17 adet roketatar mühimmatı, 600 adet piyade tüfeği mühimmatı ile çok miktarda patlatıcı madde ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca MİT Başkanlığı ile ortaklaşa Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerince gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Fatih Yonca Operasyonu’nda Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanoslar bölgesi Koscakyayla kırsalında bir depo içerisinde 32 kilogram C4 patlayıcı madde, 45 kilogram amonyum nitrat patlayıcı madde, 10 kilogram dinamit lokumu, 2 kilogram patlayıcı madde, 17 adet roketatar mühimmatı, 7 adet el bombası, 600 adet piyade tüfeği mühimmatı, 12 adet el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan R/F komutalı anahtar sistemi ve devre kartı, 21 adet role kartı, 30 adet mekanik fünye ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler emniyetli biçimde imha edildi.