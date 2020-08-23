Amanoslar’da 3 terörist ölü ele geçirildi

Amanos Dağları’nda başlatılan Yıldırım-5 operasyonunda yaşanan sıcak temasta 3 terörist ölü olarak geçirildi. Teröristlerin cesetleri Amanos Dağlarından indirilerek hastane morguna götürüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Ağustos tarihinde Amanos Dağlarında başlatılan Yıldırım-5 Harekatında öğle saatlerinde sıcak temas yaşandı. Çok sayıda asker, polis, İHA ve atak helikopterleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristler Amanos Dağlarından indirilerek hastane morguna götürüldü.

Teröristlerin saklandıkları alanlarda yapılan aramalarda ise çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiği öğrenildi.