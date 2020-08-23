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Amanoslar’da 3 terörist ölü ele geçirildi
AMANOS DAĞLARI’NDA BAŞLATILAN YILDIRIM-5 OPERASYONUNDA YAŞANAN SICAK TEMASTA 3 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK GEÇİRİLDİ.
Asayiş 23.08.2020, 00:59
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Amanos Dağları’nda başlatılan Yıldırım-5 operasyonunda yaşanan sıcak temasta 3 terörist ölü olarak geçirildi. Teröristlerin cesetleri Amanos Dağlarından indirilerek hastane morguna götürüldü.
İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Ağustos tarihinde Amanos Dağlarında başlatılan Yıldırım-5 Harekatında öğle saatlerinde sıcak temas yaşandı. Çok sayıda asker, polis, İHA ve atak helikopterleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristler Amanos Dağlarından indirilerek hastane morguna götürüldü.
Teröristlerin saklandıkları alanlarda yapılan aramalarda ise çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiği öğrenildi.
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