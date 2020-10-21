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Amanoslar'da 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi
Hatay Amanoslar’da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 terörist ölü, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi.
Asayiş 21.10.2020, 15:25
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Hatay Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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