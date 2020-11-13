Alzheimer hastası kadını jandarma ekipleri buldu

Çanakkale’de kaybolan alzheimer hastası H.B. isimli kadın, aynı gün içerisinde jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu bulundu.

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Misvak köyünde, alzheimer hastası H.B. isimli yaşlı kadının 10 Kasım 2020 günü saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınları tüm aramalara rağmen yaşlı kadını bulamayınca durumu Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda kayıp H.B.’nin Ezine ilçesi Karagömlek ile Bayramiç ilçesi Alikabaklar köyü mevkiinde görüldüğü bilgisine ulaştı. Yaşanan gelişmeler üzerine Ayvacık, Bayramiç ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlıklarınca görevlendirilen devriyeler ve çevredeki vatandaşlar ile birlikte arama çalışmalarına başlandı.

Çok yönlü başlatılan arama neticesinde H.B. isimli yaşlı kadın aynı gün içerisinde saat 23.45 sıralarında Bayramiç ilçesi Alikabaklar köyü bölgesinde sağ olarak bulunarak, ailesine teslim edildi.