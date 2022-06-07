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Alzheimer hastası 80 yaşındaki kayıp vatandaş bulundu

Batman’da iki gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Osman Tenha, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmalar neticesinde bulundu.

Asayiş 07.06.2022, 16:17
Alzheimer hastası 80 yaşındaki kayıp vatandaş bulundu

Batman’da iki gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Osman Tenha, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmalar neticesinde bulundu.

Alınan bilgilere göre, Kanatlı köyünde iki gündür haber alınamayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Alzheimer hastası Osman Tenha, AFAD ve UMKE ekiplerince yapılan detaylı arama çalışmaları neticesinde köyün 10 kilometre ilerisinde tren rayları yanında bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı vatandaş güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alınarak ailesine teslim edildi.

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