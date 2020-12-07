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Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu ’Gece’ye takıldı

Amasya’da polisin durdurduğu aracın motor kısmına alüminyum folyoya sarılmış poşetlerde gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği ‘Gece’ tarafından saniyeler içerisinde bulundu.

Asayiş 07.12.2020, 19:51
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Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu ’Gece’ye takıldı
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Amasya’da polisin durdurduğu aracın motor kısmına alüminyum folyoya sarılmış poşetlerde gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği ‘Gece’ tarafından saniyeler içerisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphelenilen bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği ‘Gece’ ile arama yaptı. Köpeğin aracın kaputundaki iki yere saniyeler içinde tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 311,45 gram uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucunun tespit edilmemesi için alüminyum folyoya sarıldığı belirlenirken, araçta bulunan K.B. ve B.B. gözaltına alındı.
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