Alüminyum fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Adana’da bir alüminyum fabrikasında plastik malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bulunan bir alüminyum fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan işçiler yangın çıktığını fark edince olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikada plastik malzemelerin bulunduğu bölümdeki yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA da katıldı. TOMA ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler yangına müdahale ederken, yangının verdiği hasar ise havadan görüntülendi.