Altyapı çalışmalarında göçükte kalan işçi hastanede kurtarılamadı

Zonguldak’ta altyapı kanalizasyon çalışmaları sırasında çöken kanalda beline kadar toprak altında kalan işçi Tayfun Sağlam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki altyapı çalışmalarını yenileme çalışmaları sırasında mahalle yolu ortadan kazıldı. Boru ve bağlantı çalışmaları yapılmak üzere kazılan kanalda meydana gelen çökme sonucu alanda çalışan Tayfun Sağlam isimli işçi beline kadar toprağa gömüldü.

Çevredeki vatandaşların ve mesai arkadaşlarının imdadına yetiştiği işçi için olay yerine AFAD, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan işçiye ambulansta müdahale edildi. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Sağlam; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan işçinin yakınları hastane bahçesinde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.