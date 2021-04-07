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Altınözü’deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Hatay’ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı

Asayiş 07.04.2021, 23:12
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Altınözü’deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Hatay’ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Altınözü Cumhuriyet Savcılığı ve Hatay İl Jandarma Kom Şube ekipleri tarafından Kıyıgören, Sarıbük ve Çetenli mahallelerine göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları kapsamında yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler Altınözü Cumhuriyet savcılığına sevk edilirken, mahkemeye çıkarılan 10 şüphelinin 7’si tutuklandı.
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