Altınova Tersaneler Bölgesi’nde gemi yangını

Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede bakım onarımı yapılan gemide çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersane Bölgesi’nde bakım onarım için getirilen gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına alınmasının sonrasında alevleri söndürdü. İtfaiye ardından yanan gemide soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, gemide maddi hasar meydana geldi.