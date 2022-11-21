Altınova İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

Yalova Altınova İtfaiye Amirliği, havaların yeniden soğumasıyla birlikte vatandaşlara baca temizliği ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu “Bugüne kadar bacanızı temizletmediyseniz, mutlaka bacalarınızı temizletmeyi ve kontrol ettirmeyi unutmayınız. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan çatı ve ev yangınlarının büyük ve önemli bir bölümü temizlenmeyen bacaların tutuşması sonucu meydana gelmektedir” dedi.

İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Bacalar, binaların zemin ve bodrum katından başlayıp, çatı katına kadar yükselen kanallardır. Bu kanallar içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar, gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şekilde yakılması sonucu temizlenmeyen baca kanalının tutuşmasıyla baca yangınları meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın basit gördüğü ve ihmal ettiği bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alevler çatıya ulaşarak, çatı yangınına kanalın tamamen yanmasıyla yüksek ısı çıkararak bacaya yakın olan eşyaları tutuşturmasıyla baca, ev, çatı, yangınlarına ve karbanmonoksit zehirlenmelerine sebep oluyor. Yasalara göre bacaların temizliğinden bina sahibi veya yöneticisi sorumludur. Çatı, ev ve baca yangınlarından korunmanın tek yolunun sanayi işletmelerinde 3-6 ayda, daire ve apartmanlarda ise yılda en az 2 kez bacaların temizletilmesi soba borularının ise 2 ayda bir temizlik yapılması gerekir. Daire içi baca kenarlarına eşya konulmaması gerekmektedir. Bacaların normal soba ya da katı yakıtlı olması fark etmez. Baca yangınlarının yanı sıra kış aylarında karşılaştıkları bir diğer tehlikeyi arz eden durum ise; baca tıkanıklıkları sonucu meydana gelen karbon monoksit zehirlenmeleri olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Bazı durumlarda bacanın içerisinde tıkanıklığa neden olarak sadece kurum, yağ atığı ve zift olmayabilir. Baca üzerinde yuva yapan kuşlar, bu kuşların ölüsü veya çeşitli parçalar kalabilir. Böyle durumlarda bacayı ilk kez kullandığımız zamanlarda bile tıkanıklık söz konusu olabilir. Bunun sonucu olarak da yaktığımız soba ya da katı yakıtın dumanı dışarıya atılamayacağından geriye dönerek ve zehirlenmelere neden olacaktır. Bazı vatandaşların, kendi yöntemleriyle bacaya bir kâğıt yakarak, yanan sobaya baca sil atarak veya profesyonel olmayan kişilere baca temizliğini çatıdan içeriye bir ağırlık uzatarak bacayı açmaya çalıştıklarını, baca tuğlarının kırılmasına baca kanalının tıkanmasına sebep olacak yanlış yöntemlerin olduğunu belirti. Baca temizliği en alt zemin kattan başlayarak baca temizleme makinesi ile yukarıya çatıya kadar olan kanal profesyonel bir şekilde temizlenmelidir” ifadelerini kullandı.