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Altınlarla kaçmaya çalışan dolandırıcıya suçüstü

BALIKESİR'DE BİR VATANDAŞI 'ADINIZ FETÖ'YE KARIŞTI' TAKTİĞİ İLE DOLANDIRAN ŞÜPHELİ POLİSİN BAŞARILI OPERASYONU İLE YAKALANDI. BALIKESİR ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ'NDE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR KUYUMCU DÜKKANINI ARATMADI.

Asayiş 11.09.2020, 08:51
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Altınlarla kaçmaya çalışan dolandırıcıya suçüstü

Balıkesir’de bir vatandaşı ’Adınız FETÖ’ye karıştı’ diyerek dolandıran şüpheli, polisin başarılı operasyonu ile yakalandı. Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gözaltına alınan şahsın üzerinden çıkanlar, kuyumcu dükkanını aratmadı.

Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli İ.D. ’Adınız FETÖ operasyonuna karıştı. Kuyumcudan altınlar alındı ve bunlar tespit edildi. İnceleme yapılması gerekiyor’ diyerek G.K. ve K.A. adlı vatandaşları kandırarak, ellerindeki altınları kendisine getirmesini istedi. Mağdur vatandaşlar ise şüpheliye inanarak altınları teslim etti. Adnan Menderes Mahallesi’nde ve Bahçelievler Mahallesi’nde vatandaşlardan altınları teslim alan İ.D., Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giderek şehirden ayrılmak isterken Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

İ.D.’nin yapılan aramasında 34 çeyrek altın, 6 bilezik, 1 altın zincir ve 8 bin TL para ele geçirildi.

Saniye saniye kamerada

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli gözaltına alınarak Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Öte yandan, Bahçelievler Mahallesi’nde mağdur ile buluşan şüphelinin ziynet eşyalarını teslim alması saniye saniye kameralara yansıdı.

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