Altınkum’da 20 dekar makilik alan yandı

İzmir’in Çeşme ilçesi Altınkum Mahallesi’nde çıkan yangında 20 dekar makilik alan yandı. 3 helikopterin de müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Dün akşamüstü Çeşme’nin Altınkum Mahallesi’nde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başladı. 10 arazöz ve 5 tankerle yangına müdahale edilirken, 3 yangın söndürme helikopterinin de bölgeye gelmesiyle makilik yangını büyümeden söndürüldü.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün akşam saatlerinde Altınkum Mahallemizde makilik alanda yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. 3 helikopter, 10 arazöz ve 5 tankerle yaptığımız müdahaleyle yangın söndürülebildi. 20 dekar makilik alan yandı. Şu an soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına da kayabilirdi. Orman, belediye ve jandarma ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle böyle bir durumu engelleyebildik. Bizler huzurla evlerimizde otururken halen sahada soğutma çalışmasındaki görevli arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım" dedi.

"İlk ağaçlandırma programında acilen ağaçlandırılır"

Yangının ardından bölgenin yapılaşmaya açılmasından tedirgin olduğunu ve ağaçlandırılması gerektiğini belirten bir vatandaşa da yanıt veren Kaymakam Çakıcı, "Orman yangınları nedeniyle orman vasıfları değişmez. İzleyen yıl ilk ağaçlandırma programında bölge acilen ağaçlandırılır. Geçen yıl Ildır’daki makilik yangınında da zarar gören alanların bu yıl yeniden ağaçlandırıldığını gelip görebilirsiniz. Duyarlılığınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.