Altının ayarını bozan çeteye polis ayarı

Bursa, İstanbul ve Gaziantep’te kiraladıkları lüks villalarda kurdukları düzeneklerle altın eritip içerisine karıştırdıkları maddelerle ayarını bozan şebeke polis tarafından çökertildi. 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, ayarı bozulmak için eritilen 10 milyon değerinde altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 aylık süren çalışmalar sonucunda Bursa merkezli, Gaziantep ve İstanbul illerinde bulunan atölyeye çevrilmiş 14 villa ikamet, 3 kuyumcu dükkanı, 3 kuyumcu atölyesine yapılan baskın sonucu 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Bursa’da kuyumcu atölyesine çevrilen villalarda altını eritip, içerisine bakır ve gümüş madenleri karışım yaparak ayarı ve gramı düşürülmüş, Çeyrek, Yarım, Ata lira, Cumhuriyet altını ve Reşat altın bastıkları ve bunları piyasaya sürdükleri öğrenildi.

Yapılan aramalarda ise, C.B. isimli şüphelinin villasının bodrum katının sahte altın basma amacıyla atölyeye dönüştürüldüğü tespit edildi. B.T. isimli şahsın ikametinde ise 5 parça sahte altın basımında kullanılan Cumhuriyet altını kalıbı ele geçirildi.

Diğer çalışmalarda ise, ikamet ve kuyumcu dükkanları ile kuyumcu atölyelerinde toplam bin 18 adet Çeyrek, yarım, tam Cumhuriyet, tekli Reşat, Beşli Reşat, Gremse, Birlik ve iki buçukluk Osmanlı lirası, Kulplu Hamit Beşlisi tabir edilen altın ile3 adet takoz olarak tabir edilen yaklaşık 8 kilogram ağırlığında eritilmiş hurda altın ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu tespit edildi. Ele geçirilen altınlardan 1 milyon 500 bin liralık incelemeye götürülen kurumlardan gelen bilgi sonucu gramı ile oynanmış ve ayarı düşük olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 14 kişiden 8’i mahkemeye sevk edilirken, 5 şahıs tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, "Vatandaşlarımızın altın alım-satım işlerini güvenilir ve köklü firmalardan yapmaları, şüphelendikleri durumlarda ise Emniyet güçlerine bilgi vermeleri gerekir" uyarısında bulundu.