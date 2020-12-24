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Altını avucuna gizleyip çaldı
Kahramanmaraş’ta bir kişi, kuyumcu dükkanında satın almak için baktığı cumhuriyet altınını avucuna gizleyerek çaldı.
Asayiş 24.12.2020, 11:40
Kahramanmaraş’ta bir kişi, kuyumcu dükkanında satın almak için baktığı cumhuriyet altınını avucuna gizleyerek çaldı.
Alınan bilgiye göre, hırsızlık olayı, Dulkadiroğlu ilçesi Kıbrıs Meydanı’ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına alışveriş için gelen bir kişi, kuyumcudan cumhuriyet altını almak istediğini söyledi. Kendisine yöneltilen altınları bir inceleyen şüpheli, el çabukluğu ile altını avucunun içine aldı. Şahıs alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı.Altının çalındığını fark eden kadın kuyumcu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
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