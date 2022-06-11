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Altındağ’da çiftlikleri sel suları bastı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çiftliklerde su baskınları yaşandı.
Asayiş 11.06.2022, 18:13
Ankara’nın Altındağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çiftliklerde su baskınları yaşandı.
Ankara’da etkili olan sağanak yağış Altındağ ilçesi Uzunburun mevkiinde bulunan çiftliklerde de su baskınlarına neden oldu. Hayvanlar çiftliklerden zorlukla kurtarıldı. Öte yandan Kahrdamankazan Peçenek köyünde de dereler taştı.