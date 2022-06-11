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Altındağ’da bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı.

Asayiş 11.06.2022, 18:42
Altındağ’da bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Başkent’in Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, selin geldiğini gören 27 yaşındaki bir vatandaş aracından inerek selden kurtulmaya çalıştı. Akıbeti belli olmayan vatandaş için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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