Altın hırsızları kamerada

Adıyaman’da bir kuyumcu dükkanına gelen biri kadın 2 hırsız, el çabukluğuyla çaldıkları 40 bin TL değerindeki altın bilezik ile kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Sümer Meydanı’nda bulunan İbrahim Halil D’ye ait kuyumcu dükkanına gelen kimliği henüz tespit edilemeyen biri kadın 2 şahıs, burada altın alma bahanesiyle kuyumcu çalışanlarını bir süre oyaladı. Altın bilezikleri kollarına takıp çıkaran ve daha sonra fiyat alan şahıslar, kuyumcu çalışanlarının dalgınlıklarını yakalamaya çalıştı. Bir süre sonra kadın şahıs, 40 bin TL değerindeki altın bileziği koluna taktı. Hırsızlık anının saniye saniye kameralara yansıdığı olayda kadın ve beraberindeki şahıs, çaldıkları altın bilezik ile iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra olayı fark eden iş yeri görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.