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Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar

Bursa’da 2 genç, zincir market çalışanların dalgınlığından faydalanarak litrelerce ayçiçek yağını çaldılar. O anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.

Asayiş 11.06.2022, 10:12
Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar

Bursa’da 2 genç, zincir market çalışanların dalgınlığından faydalanarak litrelerce ayçiçek yağını çaldılar. O anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. www.bursayadairhersey.com’un haberine göre, markete gelen 2 gençten biri dışarıda gözetleme yaparken diğeri markete girdi. Markete giren genç, market çalışanlarının dalgınlığından faydalanarak yerde duran 25 litre ayçiçek yağını alarak giden gençler, kısa sürede gözden kayboldular. Gençlerin altın değerinde olan ayçiçek yağlarını çalma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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