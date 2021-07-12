banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!

Altı farklı marketten hırsızlık yapan zanlılar kıskıvrak yakalandı

Ankara’da aynı mahallede bulunan 6 farklı marketten hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs, jandarma ekiplerince aynı gün içerisinde yakalandı.

Asayiş 12.07.2021, 14:10
Altı farklı marketten hırsızlık yapan zanlılar kıskıvrak yakalandı
banner502

Ankara’da aynı mahallede bulunan 6 farklı marketten hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs, jandarma ekiplerince aynı gün içerisinde yakalandı.

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde bulunan 6 farklı marketten hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenlerin A.Y., V.K. ve İ.Y. adlı kişiler olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, belirledikleri şüphelileri gerçekleştirdiği operasyonla suçu işledikleri araçla birlikte aynı gün yakaladı. Araçta ve yapılan aramada piyasa değeri 10 bin lira olan market ürünleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
banner501