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Alternatif yolu deneyen sürücü kaza yaptı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde heyelan yaşanan yol yerine alternatif bir yol kullanan sürücü, acemisi olduğu yolda az kalsın canından oluyordu. Yol kenarındaki trafik işareti tabelasına çarpan otomobil tarlaya uçarken sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 31.08.2021, 12:19
Alternatif yolu deneyen sürücü kaza yaptı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde heyelan yaşanan yol yerine alternatif bir yol kullanan sürücü, acemisi olduğu yolda az kalsın canından oluyordu. Yol kenarındaki trafik işareti tabelasına çarpan otomobil tarlaya uçarken sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ve Halfeti ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre 34 BHK 098 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla Halfeti ilçesinden Birecik ilçesine giden 64 yaşındaki Sabri E., heyelan nedeniyle kısmen kapanan yol yerine alternatif bir yol kullandı. Yolda seyir halinde olan sürücü, keskin virajı alamayınca otomobiliyle birlikte tarlaya uçtu. Sürücü hafif şekilde yaralanırken otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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