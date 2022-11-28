Altay kalecisini korner direğiyle vuran saldırgan tutuklandı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe-Altay derbisi, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren Göztepe taraftarı M.N.A., Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner diğeri ile saldırdı. Yerde kalan kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçın hakemi Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Yaklaşık yarım saat sonra müsabakanın tatil edildiği açıklandı.

Korner direği silah sayıldı

Genç file bekçisine korner direğiyle vurarak kafasından yaralayan M.N.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde olay esnasında sarhoş olduğunu savunan M.N.A., “Alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” dedi. Zanlı, savcılık tarafından ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık, zanlının olay esnasında kullandığı korner direğini ‘silah' olarak nitelendirdi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde de savcılıktaki ifadesini tekrarlayan M.N.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.