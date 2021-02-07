Alt yapı çalışması yapan işçinin başına tabela düştü

Zonguldak’ta alt yapı çalışmaları sırasında bir işçinin başına tabela düştü. Ağır yaralanan işçi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Nizam Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde belediyenin alt ve üst yapı yenileme çalışmaları sırasında Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan E.K. isimli işçi yaralandı. Bir işyerine ait tabela bulunduğu yerden koparak E.K.’nın üzerine düştü. Olduğu yere yığılan işçinin imdadına ilk olarak mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.