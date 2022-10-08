Alt yapı çalışmaları sırasında su borusu patlayınca iş yerini su bastı

Küçükçekmece’de, elektrik alt yapı çalışması sırasında su borusunun patlaması sonucu bir işyerini su bastı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi’nde elektrik ve internet alt yapı çalışması yapan ekipler, su borusunu patlattı. Borudan çıkan sular nedeniyle, bir işyerini su bastı. Vatandaşlar, suyun iş yerindeki malzemelere zarar vermemesi için kum torbalarını kapının önüne koyarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (İSKİ) ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, suyu tahliye etti. Yaşanan olayda, iş yeri sahibi malzemeleri zarar görmeden kurtardı. Öte yandan bölgede yaklaşık 2 saattir su kesintisinin yaşandığı öğrenildi.

“Su borusu patlayınca iş yerimizi su bastı”

Su baskını ile ilgili konuşan iş yeri sahibi Önder Aydın, “Sokağımızda elektrik ve internet çalışması yapılıyordu. Ekipler su borusunu patlattı, iş yerimizi de su bastı. Ama malzemelere zarar vermeden müdahale ettik. İSKİ’ye haber verdik ama çok geç geldi” diye konuştu.