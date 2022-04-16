Kocaeli’nin Derince ilçesinde, alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Elektrik kablolarının zarar görmesi ile de ufak çaplı çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Olay, Çınarlı Mahallesi Türkmen Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSU ekiplerinin alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Elektrik kablolarının zarar görmesi ile de ufak çaplı yangın meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye, gaz ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, doğalgazı keserek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri ise ufak çaplı yangını söndürdü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.