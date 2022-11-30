Alt geçidin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Çorum’da kontrolden çıkarak alt geçidin duvarına çarpan otomobil alev aldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaza, Çorum Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat Yusuf B. idaresindeki 26 VD 438 plakalı otomobil, yoğun sisin de etkisiyle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı ve alt geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Şevket P. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.