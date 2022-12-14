Alsancak’ta korkutan ev yangını

İzmir’in Alsancak ilçesinde ikamette çıkan yangın sebebiyle ev halkıyla çevre sakinleri büyük korku yaşadı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Alsancak 1457 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir evin 3’üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında dumanları fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesi ve yangına müdahale etmesi üzerine alevler söndürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar olduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.