Alpaslan Kuytul, işadamı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılması, hürriyetten tahdit, gasp, adam yaralamaya azmettirmek suçlamaları ile göz altına alındı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, iş adamı Koray Sarısaçlı’nın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, 7 milyon dolarlık senedin zorla imzalatıldığını ileri sürmüştü.

Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alındı.