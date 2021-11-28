Alparslan Türkeş’i anma etkinliğinde kavga

Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen Alparslan Türkeş’in doğum günü anma etkinliğinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada, birden fazla kişi yaralandı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir kongre merkezinde Alparslan Türkeş’in doğum günü kapsamında düzenlenen etkinlikte iki grup arasında kavga çıktı. Nedeni henüz belli olmayan kavgada masa ve sandalyeler havalarda uçuşurken, birden fazla vatandaşın da yaralandığı öğrenildi. Öte yandan, o anlar etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.