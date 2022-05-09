Alparslan Kuytul, gözaltına alındı

İş adamı Koray Sarısaçlı’nın geçtiğimiz yıl 8 Eylül’de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.