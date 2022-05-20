Almanya’yı hortum vurdu: 30 yaralı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 10’u ağır olmak üzere 30’dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde hortum meydana geldi. Eyalet polisi hortum nedeniyle 10’u ağır olmak üzere 30’dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Polis ayrıca bölge sakinlerine evlerinde kalma çağrısında bulundu. Elde edilen görüntülerde hortum nedeniyle eşyaların uçtuğu görülürken yetkililer, hortum nedeniyle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Paderborn şehri ve Lippstadt şehrinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti.