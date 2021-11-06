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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada benim Kürt kardeşlerimiz var, Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik, bu eserleri onlara kazandırdık. Bölgedeki yolları yüksek standartlarla yeniden yaptık. Projelerin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur.
Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bir trende gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirildi.
Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bir trende gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirildi.
Asayiş 06.11.2021, 13:28
Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bir trende gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu yaralılar olduğu bildirildi.