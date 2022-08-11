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Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında iki hız treninin çarpışması sonucu 2’si ağır toplam 34 kişi yaralandı.

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında iki hız treninin çarpışması sonucu 2’si ağır toplam 34 kişi yaralandı.

Asayiş 11.08.2022, 19:28
Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında iki hız treninin çarpışması sonucu 2’si ağır toplam 34 kişi yaralandı.

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında iki hız treninin çarpışması sonucu 2’si ağır toplam 34 kişi yaralandı.

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