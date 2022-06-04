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Almanya’daki tren kazasında can kaybı 5’e yükseldi

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı sayısı 5’e yükseldi.

Asayiş 04.06.2022, 20:36
Almanya’daki tren kazasında can kaybı 5’e yükseldi

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı sayısı 5’e yükseldi.

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen bölgesinde dün yerel saatle 12.20’de bir yolcu treni raydan çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün de 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, tren vagonlarının henüz kaldırılamadığını ve kaza yerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Demiryolu şirketi Deutsche Bahn, kurtarma çalışmaları nedeniyle Münih ile Garmisch-Partenkirchen arasındaki yolun bir kısmının kapatıldığını duyurmuştu.

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