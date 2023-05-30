Almanya’daki cami yangınıyla ilgili polis soruşturma başlattı

Almanya’nın Hannover kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Merkez Camii’nde çıkan yangınla ilgili polis soruşturma başlattı. Yangının atılan molotofkokteyli nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Hannover kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Merkez Camii’nde yangın çıktı. Restoran bölümünün ön cephesinde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, yangın çevredekilerin müdahalesi ile hızlıca söndürüldü.

Hannover Emniyet Müdürlüğü Kriminal Soruşturma Servisi, olayın ardından yangın yerinde gece boyunca kapsamlı incelemelerde bulunurken, görgü tanıklarının ifadelerini alarak yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel kaynaklar, camiye atılan yanıcı bir madde nedeniyle yangının çıktığını öne sürerken, bazı kaynaklar ise camiye molotof kokteyli ile saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Aşağı Saksonya’daki İslami cemaatlerin çatı kurulu olan Aşağı Saksonya Şura Başkanı Recep Bilgen yaptığı açıklamada, "Solingen’deki terör saldırısından 30 yıl sonra, dün gece Hannover’in en büyük camine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz, Olayın eksiksiz şekilde aydınlatılmasını ve camilerin daha iyi korunmasını istiyoruz” dedi.