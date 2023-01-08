Almanya’da terör operasyonu: 1 İran vatandaşı gözaltına alındı

Almanya’nın Castrop-Rauxel kentinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1 İran vatandaşı terör saldırısı planlama şüphesiyle gözaltına alındı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Castrop-Rauxel kentinde siyanür ve risin kullanarak terör saldırısı planı yapan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşında bir İran vatandaşının Castrop-Rauxel’deki evinde gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda zehirli maddeler ele geçirildi. Polis, konuyla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmaya dair detaylar paylaşılmadı.