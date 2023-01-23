Almanya’da Sağlık Bakanını kaçırmayı planlayan grubun 5 üyesi “vatana ihanetle” suçlandı

Almanya’da devlete yönelik saldırılar ve Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı kaçırmayı planladığı iddia edilen grubun geçtiğimiz seneden bu yana tutuklu bulunan 5 üyesi “vatana ihanetle” suçlandı.

Almanya’da geçtiğimiz sene devlete ve demokratik yapıya yönelik saldırılar planladığı iddia edilen 12 kişilik grup hakkında soruşturma başlatılmış, grubun 5 üyesi tutuklanmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Almanya’da devlete yönelik saldırılar ve Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı kaçırmayı planladığı iddia edilen grubun 5 üyesinin “vatana ihanetle” suçlandığını duyurdu.

Ocak 2022’nin ortalarında kurulan grup hakkında yürütülen soruşturma ile hükümeti ve parlamenter demokrasiyi devirme umuduyla "Almanya’da iç savaş benzeri koşulları şiddet yoluyla tetikleme" hedefinin belirlediği aktarıldı.

Savcılara göre, zanlılar giderek daha somut hazırlıklar yapmış ve gruplarının biri askeri, diğeri idari olmak üzere iki ayrı şubesini oluşturmuşlardı. Zanlıların üç aşamalı bir plan ile ülke çapında bir elektrik kesintisi sağlamayı, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı kaçırmayı gerekirse korumalarını öldürmeyi ve ardından hükümeti görevden alıp yeni bir lider atamak için meclisi toplamayı planladıkları aktarıldı.

Ne olmuştu?

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Koblenz Başsavcılığı, geçtiğimiz sene devlete ve demokratik yapıya yönelik saldırılar planladığı iddia edilen 12 kişilik grup hakkında soruşturma başlatmış, polis çeşitli eyaletlerde 21 evde arama yapmıştı.

Sosyal medyada örgütlenen kişilerin aralarında Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı kaçırmak, bombalı eylemler düzenlemek, ülkenin trafo merkezlerine ve elektrik santrallerine saldırarak ülkede kaosa neden olabilecek planlarının olduğu iddia edilmişti. Grup üyelerinin sosyal medyada “Birleşik Vatanseverler" ve "Aktif Vatanseverler" adlı gruplar da dahil olmak üzere çeşitli aşırı sağcı gruplarda örgütlendikleri ortaya çıkmıştı.