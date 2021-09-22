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Almanya’da rehine krizi

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Greding kasabası yakınlarındaki A9 otoyolunda bir yabancı plakalı otobüste bir silahlı şahıs 3 kişiyi rehin almasıyla başlayan rehine krizi, polis ekiplerinin şahsı gözaltına alması ile son buldu.

Asayiş 22.09.2021, 00:48
Almanya’da rehine krizi

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Greding kasabası yakınlarındaki A9 otoyolunda bir yabancı plakalı otobüste bir silahlı şahıs 3 kişiyi rehin almasıyla başlayan rehine krizi, polis ekiplerinin şahsı gözaltına alması ile son buldu.

Almanya’nın Bavyera eyaleti orta Frankonya bölgesinde Greding kasabası yakınlarındaki A9 otoyolu üzerindeki bir yabancı plakalı otobüste bir silahlı saldırganın yolculardan 3 kişiyi rehin alması üzerine rehine krizi yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olay yerine polis ve anti terör ekipleri sevk edildiği ve otoyolun her iki istikametinin trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Yürütülen çalışmaların ardından şahsın gözaltına alındığını belirten polis, olay yerinde ise şahsın kullandığı silaha ulaşılamadığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Polis, "Şu ana kadar bir silah bulunamadı. Otobüs halen aranıyor. Olay yerinde adli inceleme yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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