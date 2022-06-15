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Almanya’da polise el hareketi yapan sürücüye 5 bin Euro para cezası

Almanya’nın Bavyera eyaletinde polise el hareketi yapan sürücü, 9 ay süren dava sonunda 5 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Asayiş 15.06.2022, 12:53
Almanya’da polise el hareketi yapan sürücüye 5 bin Euro para cezası

Almanya’nın Bavyera eyaletinde polise el hareketi yapan sürücü, 9 ay süren dava sonunda 5 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Almanya’da polise el hareketi yapmak pahalıya mal oldu. Bavyera eyaletine bağlı Passau kentindeki A3 otoyolunda 53 yaşındaki bir sürücü, 9 ay önce hız kontrolü yapan polis ekibinin kurduğu kameraya el hareketi yaptı. Passau Trafik Polis Müfettişliği’ne bağlı polisler, sürücünün görev başındaki memurlara hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Passau bölge mahkemesi, 9 ay süren davada kararını verdi ve Alman sürücüyü 5 bin Euro para cezasına çarptırdı.

Savcılık, el hareketi yaparak görevli polislere hakaret eden ve daha sonra özür dileyen sürücünün Ceza Kanunu’nun 185. Maddesi uyarınca yargılandığını ve para cezasına çarptırıldığını belirtti.

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