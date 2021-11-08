Almanya’da otoyol köprülerine saldırı tehdidi

Alman polisi, “Köprüleri havaya uçuracağız” saldırı tehdidi üzerine karayoluna operasyon düzenledi.

Almanya’nın Saksonya eyaleti Leipzig- Halli kargo havaalanın bulunduğu Schkeuditzer kavşağındaki “köprüleri havaya uçuracağız” tehdidi polisi alarma geçirdi. Gelen ihbarı ciddiye alan polis, 14 numaralı devlet karayolunda operasyon düzenledi.

Halle karakolu Polis sözcüsü Antje Hoppen, “A14 otoyol bölgesinde bir risk durumuna ilişkin belirsiz bir ihbarın olduğunu, bir taraftan sahada tedbirlerimizi alırken diğer yandan da ihbarın geldiği kaynağı araştırdıklarını söyledi. “Köprüleri havaya uçuracağız” tehdidi yapılan Schkeuditzer kavşağının, A14 devlet karayolunu A9 otoyoluna bağlayan önemli kavşak olduğu bildirildi.