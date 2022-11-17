Almanya’da iki yük treni çarpıştı: 2 yaralı

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Gifhorn kenti yakınlarındaki bir istasyonda bekleyen trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Gifhorn kentinde iki yük treni çarpıştı. Sinyal vererek istasyonda bekleyen bir yük trenine arkadan gelen başka bir yük treninin çarpması sonucu 2 tren sürücüsü yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine giden itfaiye, sürücülerden birinin ağır yaralı şekilde hastaneye sevk edildiğini belirtti. Kazaya karışan iki trenin raydan çıkmasının ardından trenlerin taşıdığı propan gazı çevreye döküldü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yerel sakinlerin şehir dışındaki ormanlık bölgede meydana gelen gaz sızıntısından etkilenmeyeceği ifade edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.