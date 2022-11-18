Almanya’da hortum: 50 evde hasar meydana geldi

Almanya’nın Saarland eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 50 evde ağır hasar meydana geldi.

Almanya’nın güneybatısındaki Saarland eyaletinde hortum çıktı. Marpingen Belediyesine bağlı Urexweiler bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatısındaki tuğlalar uçarken; ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu. İtfaiye verilerine göre 50 evde büyük hasar meydana geldi. Bölge sakinlerinin hortum nedeniyle büyük panik yaşadığı belirtildi. Urexweiler ile Remmesweiler arasındaki bir köy yolunun ise devrilen ağaçlar nedeniyle trafiğe kapandığı aktarıldı.

Hortumdan etkilenenlerin çoğunun evlerine dönmesine izin verilmediği, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.