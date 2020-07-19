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Almanya’da genç pilot planörle yere çakıldı
ALMANYA’DA 17 YAŞINDAKİ GENÇ PİLOT PLANÖRÜN YERE ÇAKILMASI SONUCU AĞIR YARALANDI.
Asayiş 19.07.2020, 19:33
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Almanya’da 17 yaşındaki genç pilot planörün yere çakılması sonucu ağır yaralandı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestaflya eyaletine bağlı Bonn kenti yakınlarında 17 yaşındaki pilotun kontrolündeki planör havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Kazada genç pilot ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç pilotu sıkıştığı kokpitten çıkararak hastaneye kaldırdı. Yetkililer, pilotun hayati tehlikesi bulunduğunu aktardı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Almanya’da 16 yaşından itibaren planör pilotluğuna izin veriliyor. Havacılık uzmanları ise planör kazalarındaki artışa dikkat çekerek, bu alanda yeni bir düzenleme yapılmasını öneriyor.
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