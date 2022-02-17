banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,4 daraldı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,4 daraldı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı

Almanya’da fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi, okullar kapandı

Almanya’nın kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası nedeniyle okullar kapatılırken, uçuş ve tren seferleri de iptal edildi. Fırtınada binlerce ev elektriksiz kaldı.

Asayiş 17.02.2022, 13:04
Almanya’da fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi, okullar kapandı

Almanya’nın kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası nedeniyle okullar kapatılırken, uçuş ve tren seferleri de iptal edildi. Fırtınada binlerce ev elektriksiz kaldı.

Almanya’nın özellikle kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede birçok eyalette okullar tatil edilirken, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Alman Meteoroloji Servisi (DWD) tarafından Harz dağlarının en yüksek zirvesinde kaydedilen saatte 152 kilometreye varan rüzgar hızı nedeniyle bölge halkına gün içinde dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Yetkililer, halka evlerde kalmalarını, sağlam olmayan binalardan ve elektrik hatlarından uzak durmalarını önerdi. Genel Alman Otomobil Kulübü (ADAC) ise bölge halkına araba kullanmamalarını tavsiye etti.

Fırtına sebebiyle ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu. Borken şehrinde 54 bin ev ve işyeri fırtına sebebiyle saatlerce elektriksiz kaldı. Hamburg şehrinde ise fırtına nedeniyle balık pazarında su baskınları ve trafik kazaları yaşandı.

Tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi

Almanya’nın Ulusal Demiryolu Operatörü Deutsche Bahn (DB) bugün yaptığı açıklamada, uzun mesafeli tren seferlerinin iptal ettiğini ve sefer iptallerinin cumartesi gününe kadar sürebileceğini aktardı. Alman havayolu şirketi Lufthansa ise fırtınalar nedeniyle 20 uçuşun iptal edildiğini ve kötü hava koşulları nedeniyle uçuşlarda gecikmeler olacağını duyurdu. Lufthansa, yolcularına seyahate çıkmadan önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri önerisinde bulundu.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti okulları kapatıyor

Almanya’nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti bugün okulların kapatıldığını duyurdu. Eyalet hükümeti, özellikle çocuklarını kreşe gönderen ebeveynlere çocuklarına evde bakmalarını tavsiye etti. Ülkede Aşağı Saksonya eyaletinde de eğitime ara verilirken, Bremen eyaletinde ise dersler online olarak devam edecek.

Berlin İtfaiyesi acil durum ilan etti

Berlin İtfaiyesi, "Ylenia" fırtınası nedeniyle sabahın erken saatlerinde ülkede acil durum ilan etti. Berlin İtfaiyesine destek için çok sayıda gönüllü itfaiye yardıma çağrıldı. Fırtına nedeniyle polis ve itfaiye ekiplerinin sadece Schleswig Holstein eyaletinde 400 olaya müdahale ettiği açıklandı.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14