Almanya’da DİTİB’e bağlı camide yangın

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı bir camide yangın çıktı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.

Almanya’nın Chemnitz kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fatih Camii’nde dün gece yangın çıktı. Yangının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklama girişimi olduğu düşünülüyor. Fatih Camii Dernek Başkanı Enis Sezgin yaptığı açıklamada, olayın dün yerel saatle 23.00 sularında yaşandığını belirterek, “Camimizin bahçesinde bir yangın çıkmış, çıkan bu yangında dört katlı binamızın hem dış cephesi hem de iç bölümleri hasar görmüş ve camimizin son katı hariç diğer bölümleri alevler, yoğun duman, is ve yangına müdahale çalışmaları sebebiyle neredeyse kullanılamaz hale gelmiştir" dedi.

“İtfaiye ve polise derneğimiz ve cemaatimiz adına teşekkür ediyoruz”

Çöp bidonlarının tutuşturulmasıyla yangının çıktığını dile getiren Sezgin, "Cami bahçesindeki inşaat malzemelerinin ve çöp bidonlarının tutuşturulmasıyla meydana gelen yangın, Chemnitz itfaiyesi ve polisinin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucunda daha fazla büyümeden söndürülmüştür. Yangına müdahale eden itfaiye ve polis görevlilerine derneğimiz ve cemaatimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kasıtlı bir saldırı olabilir"

Olaydan büyük üzüntü ve endişe duyduklarını belirten Sezgin, “1994 yılından bu yana faaliyette olan ve Chemnitz’de yaşayan Türklerle beraber tüm Müslümanlara hiçbir ayırım gözetmeden hizmet eden camimizde böyle elim bir olayın yaşanması, cami idaresi ve cemaati olarak bizleri derinden üzmüş ve yaralamıştır. Son yıllarda camilere artarak devam eden saldırılar ve İslam düşmanlığı da göz önünde bulundurularak, camimizde meydana gelen bu olayın da kasıtlı bir saldırı olma ihtimali burada çevresiyle, komşularıyla ve yerel Alman makamlarıyla uzun yıllardır büyük bir uyum, hoşgörü ve saygı içerisinde ilişkilerini devam ettirmekte olan derneğimizi ve tüm cemaatimizi derinden endişelendirmektedir" dedi.

Sezgin, "Büyük emek ve fedakarlıklarla bugünlere getirdiğimiz camimizin büyük maddi zarar görmesi ve ibadet alanlarımızın şu an itibarıyla kullanılamaz hale gelmesi karşısındaki tek tesellimiz, yangının çıktığı saat itibarıyla binada kimsenin olmayışı sebebiyle herhangi bir cana zarar gelmemiş olmasıdır” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayın fail ya da faillerinin bulunarak cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Sezgin, "Bu elim olayın sebebi ve failleri, Chemnitz Kriminal Dairesi polisleri tarafından araştırılıyor. Olayın Müslüman karşıtlığı sebebiyle bir kundaklama olup olmadığı konusunun bir an önce açığa kavuşturulması ve böyle bir durum varsa olayın fail ya da faillerinin bulunarak en ağır ve caydırıcı bir şekilde cezalandırılması Chemnitz polisi ve yerel makamlardan en büyük beklentimiz ve arzumuzdur. Derneğimize, cemaatimize, yangından hasar gören yan binamızdaki komşularımıza ve Chemnitz’de yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz" dedi.