Almanya’da depremzedeler için toplanan yardımlar kundaklandı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Türkiye’deki deprem felaketinin ardından depremzedeler için toplanan yardımlar gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Marl kentindeki Lenkerbeck semtinde Türkiye’deki deprem felaketinin ardından depremzedeler için toplanan yardımlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Yerel saatle 01.00 sıralarında meydana gelen çirkin saldırı hakkında soruşturma başlatılırken, çıkan yangın 30 itfaiye eri tarafından 2 saatlik müdahale sonunda söndürüldü. Depremzedeler için toplanan yardımların tamamı kül oldu.

Kundaklama sonucu deprem yardımlarının toplandığı süpermarkette zarar görürken, yardımların bulunduğu yerde asılı bulunan Türk bayrağının ateşe atılması saldırının ırkçı bir saldırı olabileceğini gündeme getirdi.

Recklinghausen Polis Sözcüsü Michael Lesch yaptığı açıklamada, "Şu anda yangının nedeni hakkında bir şey söyleyemeyiz. Güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler inceleniyor. Görüntülerde iki kişinin bir Türk bayrağını nasıl indirip ateşe attığını görebiliyoruz. Güvenlik kameralarından alınan videolar değerlendiriliyor" dedi.